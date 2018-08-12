Глава центра Ярославля: Моя судимость не препятствует работе

Ярославль, , 12:28 — REGNUM Глава Кировского и Ленинского районов Ярославля Георгий Гудыма, осужденный в марте этого года за избиение полицейского, винит во всем водку и пообещал бросить пить до конца жизни. Об этом он сам рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 20 марта 2018 года Гудыма приговорен к трем годам лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти.

Данный факт не отрицаю. Виноват. Каюсь. И выводы для себя в полном объеме сделал. Препятствием для моего назначения на занимаемую должность этот факт не является. В связи с тем, что это преступление не с коррупционной составляющей», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Георгий Гудыма.

Он рассказал, что тот период времени был для него очень тяжелым — он находился без работы, у него у мер отец.

Для меня, для моего младшего брата это был самый близкий человек. Мой брат — полковник полиции. Отец нас воспитал. А его неожиданный уход для нас был очень серьезным стрессом. Никоим образом не хочу себя оправдывать. Меньше надо пить, злоупотребить распитием спиртных напитков. С этим у меня теперь завязано до конца дней», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Георгий Гудыма.

По приговору суда Гудыма не имел право свободы передвижения, и в случае переезда в другой город он должен был поставить в известность правоохранительные органы. О том, что осужденный Гудыма сменил место жительства, он уведомил правоохранительные органы, и теперь ходит отмечаться в службу ярославского УФСИН .

Работодатель, прокуратура, УФСБ и все органы были проинформированы. Полностью были запрошены документы с места моей предыдущей работы, и с УФСБ Московской области, с УФСБ Дальневосточного федерального округа, со всех мест моей предыдущей работы. На основании этих ответов, полученных запросов у УФСБ Ярославской области препятствий для моего назначения не было», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Георгий Гудыма.

Глава Кировского и Ленинского района считает, что судимость судимости рознь. Что судимости, касающиеся коррупционной составляющей, расхищения бюджета — это одно, а у него — бытовуха. Он считает, что благодаря своей судимости будет ближе к народу:

Ярославцы, народ, будет понимать, что перед ними не какой-то человек в футляре, а нормальный, живой человек», — сказал Гудыма.

Ранее Георгий Гудыма работал начальником городских кладбищ, а до этого, как сообщали в мэрии при его назначении — в администрации президента, мэрии Москвы, аппарате полпреда в Дальневосточном федеральном округе.