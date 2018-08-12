Путин прибыл в Актау на V Каспийский саммит

Актау, Казахстан, , 12:18 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в казахстанский город Актау по приглашению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

В Актау российский лидер вместе с главами Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении примет участие в работе V Каспийского саммита.

В повестке дня саммита три основных вопроса: правовой статус Каспийского моря; сотрудничество на Каспии в области экономики, транспорта, экологии, безопасности, защиты биоресурсов; региональная и глобальная международная тематики.

Предполагается, что по итогам этого саммита будет подписан итоговой — Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Проект Конвенции был согласован на совещании министров иностранных дел каспийских стран, которое прошло 4−5 декабря 2017 года в Москве.

Также по итогам саммита предполагается подписание ряда межправительственных документов.