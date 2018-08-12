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Глава Общественной палаты Крыма прокомментировал слова Вайкуле о Крыме

Политика

Лайма Вайкуле ранее заявила, что не поедет в Крым ни за какие деньги

Симферополь, 12 августа 2018, 12:01 — REGNUM  Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе прокомментировал заявление латвийской певицы Лаймы Вайкуле, которая сказала, что не поедет на гастроли в Крым ни за какие деньги. Соответствующее заявление Иоффе сделал в интервью РИА Новости.

Напомним, Вайкуле на пресс-конференции в Одессе, куда она приехала с концертом, заявила, что никогда бы не поехала в Крым, какой бы гонорар ей не предложили. Она пояснила, что всем гражданам Евросоюза запрещено ездить в Крым. Также Вайкуле сказала, что не питает теплых чувств к СССР и рада, что он распался.

Иоффе заявил, что можно не выступать в Крыму, но при этом можно понимать, что происходит.

«А подход к крымскому вопросу на уровне каких-то продаж — это нетерпимо», — сказал глава общественной палаты Крыма.

Он также отметил, что Вайкуле в ближайшее время по решению мониторинговой группы будет включена в «крымское досье». Иоффе подчеркнул, что рассматривать крымскую ситуацию сквозь «открытый или закрытый кошеле» недопустимо.

«Качество души творческого человека не измеряется в серебряниках», — сказал он.

Напомним, Общественная палат Крыма составляет так называемое «крымское досье», куда включает тех людей, которые не признают выбор жителей полуострова на рферендуме о самоопределении в марте 2014 года.

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