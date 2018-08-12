Украинский омбудсмен считает новость о Сенцове розыгрышем

Киев, , 11:43 — REGNUM Работники колонии, где отбывает наказание украинский кинорежиссёр Олег Сенцов, могли распространять информацию о его освобождении, заявила 12 августа уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передаёт украинский интернет-телеканал Громадське.

По словам омбудсмена, заявленная информация об освобождении Сенцова, по её мнению, была шуткой от сотрудников колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги, где отбывает наказание гражданин Украины.

Накануне прошло сообщение от журналистки Виктории Ивлевой, что самолёт с Олегом Сенцовым вылетел из Салехарда и, вероятно, направляется в Киев. Но позже журналистка добавила, что у неё нет никакой информации о вылете заключённого на Украину, а она начинает подозревать, что эта информация является чьим-то розыгрышем.

Кроме того, в российской федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) прокомментировали, что данная новость не соответсвует действительности.

Напомним, что Сенцов в мае 2014 года был приговорён в России к 20 годам лишения свободы за организацию террористических актов в Крыму.