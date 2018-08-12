Игра законов: Минтранс не согласен отдать Росатому Севморпуть?

Анна Горохова, , 13:54 — REGNUM

Министерство транспорта России вскоре лишится власти над важнейшим федеральным водным маршрутом: Северный морской путь и прилегающие территории было решено передать под контроль госкорпорации «Росатом». Корпорация получает широкие полномочия по обеспечению круглогодичного мореплавания и развития инфраструктуры Севморпути — подробно изложенные в законопроекте «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Минтрансу в соответствии с новыми порядками отведена функция согласовательного органа по многим вопросам администрирования акватории и портов Севморпути.

Документ уже прошел первое чтение в Госдуме и находится на стадии внесения поправок и дополнений. В процесс уже включилось лобби не только от Министерства транспорта, но и от крупных компаний, работающих в Арктике, а также от властей регионов Арктической зоны. Хоть дьявол и кроется в деталях, которые пока еще подлежат изменениям, все же основную мысль скорректировать уже не удастся — Росатом станет единым арктическим оператором. Но, оказывается, Минтранс по-прежнему не хочет с этим мириться: ведомство готово корректировать созвучные федеральные законы и с их помощью снижать степень влияния атомной госкорпорации.

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План о плане

По информации источников ИА REGNUM, Минтранс подготовил изменения в федеральный закон «О морских портах в Российской Федерации». В основном корректировки представляют собой указание Росатома через запятую после «уполномоченных федеральных органов исполнительной власти» — как организации, которая вскоре станет ответственной за некоторые морские порты России. Изменения справедливые, поскольку в законе прописана безраздельная власть Минтранса, и Арктика в новом свете под эти правила не подходит.

Однако внимание привлекает другая предложенная Минтрансом корректировка — в статью 30 «Управление государственным имуществом в морском порту» предлагается добавить один пункт:

«Развитие инфраструктуры Северного морского пути, включая развитие инфраструктуры морских портов, расположенных на побережье акватории Северного морского пути, осуществляется Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» в соответствии с планом развития инфраструктуры Северного морского пути, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти в области транспорта. Порядок разработки, утверждения, изменения и контроля плана развития инфраструктуры Северного морского пути устанавливается Правительством Российской Федерации».

Таким образом, Минтранс в одном из своих основных профильных законов стремится прописать роль контролирующего и согласовательного органа для одного конкретного случая с госкорпорацией «Росатом». Предлагаемый пункт низводит федеральный закон до уровня слишком подробной инструкции по управлению морскими (в данном случае, северными) портами страны. Чтобы Росатом осознал потребность в долгосрочном планировании развития инфраструктуры важнейшего морского маршрута, не обязательно менять документы, выше которых — только Конституция.

Понятно, что цель предложенного пункта — в установлении контроля над процессом, который было решено передать из рук Минтранса Росатому. Оставшись без доступа к творческой работе над стратегией развития Севморпути, Минтранс опасается, что Росатом с этой задачей не справится без согласований. Но здесь стоит вспомнить, что работа самого министерства в «арктическом» направлении неоднократно вызывала недовольство федеральных властей. Так, в конце 2016 года Дмитрий Рогозин — на тот момент вице-премьер России и председатель Госкомиссии по вопросам развития Арктики — заявил, что Минтранс не справился с работой по разработке концепции развития Арктической транспортной системы до 2030 года. «То, что получено от министерства, трудно назвать даже эскизом», — сказал Рогозин. Концепция до сих пор так и не увидела свет.

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Кто пойдет к доске

Реакция Росатома на предложение Минтранса о «всеобщем» согласовании неизвестна, и вся ситуация напоминает уход от открытого конфликта. Юристы госкорпорации не оспаривают изменения в федеральный закон, уже прошедшие первое чтение в Госдуме. А могли бы: по федеральному закону, регулирующему деятельность Росатома, госкорпорация подчиняется толькопрезиденту и правительству Российской Федерации как органу исполнительной власти, но не его профильным ведомствам.

Но если Росатому все же придется согласовывать план по развитию инфраструктуры Севморпути с Минтрансом, то кому в этом случае держать ответ перед президентом за арктический «рывок»? В мартовском послании Федеральному Собранию Владимир Путин назвал Северный морской путь «ключом к развитию русской Арктики и регионов Дальнего Востока» и поручил превратить маршрут в «по-настоящему глобальную, конкурентную транзитную артерию». В майских указах президент вновь подчеркнул важность этой цели и поручил увеличить к 2025 году грузооборот Севморпути в десять раз — до 80 млн тонн за счет перевозок на растущие рынки Юго-Восточной Азии.

Если согласования еще несуществующего плана по развитию Севморпути завязнут в чиновничьих согласованиях, достижение цели в заданный срок окажется под большим вопросом. Проверки и перепроверки при таком ответственном деле важны, но никак не важнее творчества и прорывных идей, которых так давно ждет Арктика.

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