В Афганистане 50 талибов* во главе с командиром сдались властям

Кабул, , 11:18 — REGNUM 50 боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вместе с главой региональной ячейки муллой Туфаном сдались правительственным войскам Афганистана, сообщает новостное агенство «Синьхуа».

Сообщается, что участники радикального движения сложили оружие и сдались войскам в провинции Багдис на западе Афганистана. Отмечается, что под руководством муллы Тафина состояло более, чем 300 боевиков-радикалов.

Напомним, что в эту пятницу, 10 августа, стало известно о штурме талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) города Газни в центральной части Афганистана. В результате столкновения погибли 90 боевиков и 13 мирных жителей. В связи с боевыми столкновениями между боевиками и правительственными войсками была перекрыта автомагистраль Кабул-Газни.