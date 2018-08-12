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В Афганистане 50 талибов* во главе с командиром сдались властям

Политика

*«Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

В Афганистане 50 талибов* во главе с командиром сдались властям
Цитата из х/ф «Государственная граница. Красный песок». реж Борис Степанов. 1984. СССР
Сдают оружие

Кабул, 12 августа 2018, 11:18 — REGNUM  50 боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вместе с главой региональной ячейки муллой Туфаном сдались правительственным войскам Афганистана, сообщает новостное агенство «Синьхуа».

Сообщается, что участники радикального движения сложили оружие и сдались войскам в провинции Багдис на западе Афганистана. Отмечается, что под руководством муллы Тафина состояло более, чем 300 боевиков-радикалов.

Напомним, что в эту пятницу, 10 августа, стало известно о штурме талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) города Газни в центральной части Афганистана. В результате столкновения погибли 90 боевиков и 13 мирных жителей. В связи с боевыми столкновениями между боевиками и правительственными войсками была перекрыта автомагистраль Кабул-Газни.

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«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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