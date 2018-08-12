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Президент Азербайджана прибыл в Актау на V Каспийский саммит

Политика

В Казахстане пройдёт саммит глав Прикаспийских государств

Президент Азербайджана прибыл в Актау на V Каспийский саммит
Иван Шилов © ИА REGNUM
Гейдар Алиев

Актау, Казахстан, 12 августа 2018, 10:28 — REGNUM  С официальным визитом в казахстанский город Актау 12 августа прибыл президент Азербайджана Гейдар Алиев, сообщают «Новости Азербайджана».

Гейдар Алиев прибыл в Казахстан для участия в V саммите Прикаспийских государств, в котором примут участие также лидеры России, Казахстана, Ирана и Туркменистана.

Сообщается также, что в Актау уже прибыли для участия в саммите президенты Ирана и Казахстана. В ближайшее время ожидается прибытие глав России и Туркменистана.

Напомним, что в Актау состоится пятая встреча глав государств «Каспийской пятёрки». Ожидается, что на саммите обсудят вопросы сотрудничества в регионе. Кроме того, ожидается, что стороны на высшем уровне подпишут конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась более двадцати лет, с 1996 года

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