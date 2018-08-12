Депутат Рады: всех, «схвативших триколор», надо лишить паспорта

Киев, , 09:50 — REGNUM Всех, получивших российские паспорта жителей «оккупированных территорий» Украины, необходимо автоматически лишить украинского паспорта, заявил 12 августа изданию Obozrevatel депутат Верховной рады Украины от фракции «Народный фронт» Юрий Береза.

«Все, кто отказались от украинского гражданства, схватили российский триколор, они должны быть автоматически лишены украинского паспорта, без суда, без следствия, без ничего. На это даже не нужно тратить время и работы наших судов», — сказал депутат рады.

Также Юрий Береза подчеркнул, что гражданами Украины которые получали российское гражданство «сознательно, но скрытно», должны заняться спецслужбы. А в отношении тех, кого якобы заставили принять российское гражданство под давлением и заставляли выступать против родной страны, должно проводиться расследование.

Отметим, что оккупированными территориями на Украине называют Донбасс и Крым. Последний, после государственного переворота на Украине в начале 2014 года, добровольно вошел в состав России после проведения референдума на котором 95% избирателей высказалось за присоединение полуострова к России. На Донбассе же и по настоящее время проводится военная операция, жертвами которой стали тысячи мирных жителей.