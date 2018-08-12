Журналист Sputnik: США испытывают биологическое оружие в Прибалтике

Москва, , 09:09 — REGNUM Обозреватель Sputnik Латвия Александр Хроленко заявил, что США создали биологическое оружие для третьей мировой войны и тестируют его в странах Прибалтики.

Хроленко обратил внимание на тот факт, что в странах Восточной Европы зафиксированы вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Так в июне в Латвии АЧС была выявлена у 165 особей, а в Литве был зафиксирован 41 случай заражения. В итоге в обеих странах фермеры были вынуждены уничтожить несколько тысяч животных, что принесло сельскому хозяйству большие убытки. В Литве, в частности, власти предлагает фермерам вообще отказаться от свиноводства.

При этом всыпшки АЧС зафиксированы также на Украине, в Польше, Молдавии и Грузии.

Журналист считает, что эти вспышки парадоксальны, так как обычно вирус АЧС крайне не устойчив в условиях северных широт. А вот модифицировать вирус можно было только в лабораторных условиях.

Одновременно с этим министерство обороны США расширило сеть своих биологических лабораторий именно в странах Восточной Европы. Информация о том, какие именно исследования проводятся в этих лабораториях не представляется властям стран Восточной Европы, а направляется в центр биологических исследований Форт-Детрике в США.

По сути, страны Прибалтики стали для Пентагона испытательным полигоном для нового биологического оружия.

Также Хроленко обратил внимание, что в некоторых странах на постсоветском пространстве национальные системы эпидемиологического надзора переводятся на американские стандарты, которые подотчетны Вашингтону.