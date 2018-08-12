Шойгу: Германии лучше не разговаривать с Россией с позиции силы

Москва, , 08:36 — REGNUM Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу предостерег Германию от разговора с Россией с позиции силы. Об этом он заявил накануне, 11 августа, в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Шойгу, Россия готова для нормального сотрудничества, но не для отношений с ней с позиции силы. Так Шойгу прокомментировал слова министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что вести диалог с Москвой нужно с позиции силы.

Шойгу посоветовал фон дер Ляйен обратится к истории.

«И после всего того, что Германия сделала в нашей стране, я думаю, что там еще лет 200 по этому поводу не надо бы говорить, выступать», — сказал глава российского военного ведомства.

Он подчеркнул, что говорить что-то «жестче и грубее» он не будет.

Кроме того Шойгу порекомендовал германским политикам вспомнить каково это — говорить с Россией с позиции силы.

«Если сами не читаете — спросите у дедушек, каково это — разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать», — отметил министр обороны России.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией и начала войны в Донбассе, страны — члены военного блока НАТО ввели санкции против России и заявили, что будут вести переговоры с Москвой исключительно с позиции силы. На протяжении последних лет эта установка не раз подтверждалась политиками стран Евросоюза и США.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен также не раз заявляла о необходимости единства Запада перед лицом России и «диалога с Москвой» с позиции силы.

Российские власти не раз подчёркивали, что никакого «диалога с позиции силы» с Москвой не получится. Запад должен учитывать российские национальные интересы и идти на компромисс, в противном случает конфликта не избежать.