Мадуро заявил, что часть покушавшихся на него скрывается в Перу

Каракас, , 08:45 — REGNUM Часть участников покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро скрывается в Перу. Об этом заявил сам глава государства в эфире государственного телевидения Венесуэлы.

«Часть преступников, террористов направились в Перу, пытаясь спрятаться и найти какую-либо защиту. Я призываю власти Перу поймать их и выдать», — заявил Николас Мадуро.

Глава Венесуэлы подчеркнул, что МИД государства уже ведет переговоры с властями Перу на эту тему.

При этом Мадуро отметил, что президент США Дональд Трамп не станет укрывать преступников. Хотя, по его словам, один из дронов, взорвавшихся над президентской трибуной в Каракасе, был активирован из Майами.

«Несмотря на все противоречия с Трампом, я не верю, что он будет защищать убийц в своей стране», — сказал президент Венесуэлы.

4 августа, как сообщало ИА REGNUM, во время парада в Каракасе возле трибуны, где находился Николас Мадуро, было взорвано несколько беспилотников со взрывчаткой. В результате теракта семь гвардейцев было ранено, сам Николас Мадуро не пострадал.