В США события в Шарлотсвилле связали с «вмешательством России»

Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Российское вмешательство в события прошлого года в Шарлоттсвилле обсуждалось на брифинге с директором ФБР, заявил депутат Конгресса США от Республиканской партии Том Гарретт, сообщил 11 августа телеканал CNN.

По словам депутата Конгресса США, два месяца назад, на брифинге, он поинтересовался у директора ФБР, возможно ли, что Россия повлияла на разжигание конфликта в Шарлоттсвилле, и получил положительный ответ на этот вопрос. На уточняющий вопрос о том, секретна ли эта информация, депутату Конгресса ответили отрицательно.

Гаррет заявил, что российское вмешательство провоцирует американцев на конфликты между собой, используя для это различные поводы. Конгрессмен отметил, что его по-настоящему пугает то, что России удастся посеять раздор между американцами и этим подорвать доверие к западной демократии.

Комментариев от ФБР на это заявление пока не поступало, но в прошлом месяце директор ФБР Кристофер Рей, при обсуждении возможности иностранного вмешательства на форуме безопасности Аспена в Колорадо, упомянул Шарлоттсвилль и сказал, что «иностранное влияние» играет определенную роль в усилиях по «раскручиванию внутренних экстремистских движений».

Стоит отметить также, что газета The Wall Street Journal осенью прошлого года писала, что в аккаунтах Facebook, которые связаны с российскими структурами, было опубликовано много экстремистских сообщений, в том числе анти-мусульманских и анти-иммигрантских сообщений. Эти аккаунты также связывают и с предполагаемым вмешательством в выборы 2016 года в США.

Напомним, что конфликт в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) случился в августе 2017 года. Ультраправые активисты в Шарлотствилле протестовали против решения местных властей демонтировать памятник генералу Конфедерации Роберту Ли, возглавлявшему армию южных штатов в Гражданской войне 1861−65 годов. В результате столкновений между ультраправыми активистами и их противниками пострадали 15 человек. Кроме того, 19 человек получили ранения, а один погиб, когда в группу противников ультраправых врезался автомобиль.