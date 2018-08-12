Пашинян: Армения готова продолжать переговоры по Карабаху

Ереван, , 07:55 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова к переговорам с Азербайджаном по проблеме Нагорного Карабаха. Об этом он заявил журналистам сегодня, 12 августа, во время посещения Тавушской области Армении.

Пашинян подчеркнул, что Армения готова к любому варианту развития событий вокруг Карабаха, в том числе и к переговорам. Но при этом армянская сторона отдает себе отчёт в том, что в данной политической ситуации для переговоров нужен определённый подготовительный этап.

Он также отметил, что армянское правительство выразило политическую готовность к продолжению переговорного процесса по Карабаху. Но любые переговоры должны проходить в контексте национальных интересов Армении.

Напомним, ранее Пашинян заявлял, что он готов встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Читайте ранее в этом сюжете: Lragir: Саргсян борется за независимость Карабаха от армянских властей