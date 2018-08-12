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Бывшая помощница утверждает: Трамп съел важный документ

Политика

Сам президент Трамп ранее назвал свою бывшую помощницу «жалким человеком»

Бывшая помощница утверждает: Трамп съел важный документ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 12 августа 2018, 07:48 — REGNUM  Бывшая помощница президента США Омароса Манигол-Ньюман утверждает, что съеденная Дональдом Трампом записка — это конфиденциальный документ, сообщает издание Washington Post, в распоряжение которого попали отрывки книги.

По словам бывшей помощницы Трампа, нынешний президент США съел лист бумаги после встречи в Овальном кабинете Белого дома со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном.

«Я видела, как он положил записку себе в рот… Так как Трамп страдает боязнью бактерий, я была удивлена тем, что он жевал и проглатывал бумагу. Это должно было быть что-то очень-очень конфиденциальное», — пишет в своей книге Омароса Манигол-Ньюман.

Отметим, что другие сотрудники Белого дома назвали эту информацию неправдой, а сам Трамп, как сообщало ранее ИА REGNUM, назвал свою бывшую помощницу «жалким человеком».

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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