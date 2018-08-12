Бывшая помощница утверждает: Трамп съел важный документ

Вашингтон, , 07:48 — REGNUM Бывшая помощница президента США Омароса Манигол-Ньюман утверждает, что съеденная Дональдом Трампом записка — это конфиденциальный документ, сообщает издание Washington Post, в распоряжение которого попали отрывки книги.

По словам бывшей помощницы Трампа, нынешний президент США съел лист бумаги после встречи в Овальном кабинете Белого дома со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном.

«Я видела, как он положил записку себе в рот… Так как Трамп страдает боязнью бактерий, я была удивлена тем, что он жевал и проглатывал бумагу. Это должно было быть что-то очень-очень конфиденциальное», — пишет в своей книге Омароса Манигол-Ньюман.

Отметим, что другие сотрудники Белого дома назвали эту информацию неправдой, а сам Трамп, как сообщало ранее ИА REGNUM, назвал свою бывшую помощницу «жалким человеком».