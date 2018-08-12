Директор Вайкуле пытается оправдать её слова о Крыме

Одесса, Украина, , 07:23 — REGNUM Директор латвийской певицы Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев прокомментировал её высказывание о выступлении в Крыму. Соответствующее заявление он сделал накануне, 11 августа, в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, слова певицы Вайкуле о том, что она не поедет выступать в Крым ни за какой гонорар вызвали широкой общественный резонанс. На пресс-конференции в Одессе, перед своим концертом, Вайкуле заявила, что не поедет на гастроли в Крым, какой бы гонорар ей не предложили.

«Нам запрещено — нам европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали», — сказала она.

Также Вайкуле заявила, что совершенно не ностальгический по Советскому Союзу, а напротив, — очень счастлива, «что все это разрушилось».

Слова Вайкуле вызвали возмущение у российской общественности.

Тем не менее директор Вайкуле Алексей Яковлелв считает, что история с заявлением певицы слишком раздута.

«Каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности. Я думаю, что это все перекручено и раздуто. Думаю, это не совсем правильно», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд российских деятелей культуры и искусства отказываются ехать в Крым, опасаясь санкций со стороны Украины. Киев продолжает считать полуостров своей территорией и настаивает на том, чтобы въезд туда осуществлялся по украинским правилам.