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Латвия «теряет миллионы» из-за плохих отношений с Россией

Политика

«Европа все равно получит российские грузы. Никто не будет проигравшим. Никто, кроме Латвии, которая из этой схемы уже исключена»

Латвия «теряет миллионы» из-за плохих отношений с Россией
Цитата из м/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». реж Михаил Цехановский. 1950. СССР
У разбитого корыта

Вентспилс, Латвия, 12 августа 2018, 07:31 — REGNUM  О многомиллионных убытках Латвии из-за плохих отношений с Россией заявил кандидат в депутаты в латвийский сейм от партии «Согласие» Алексей Медведев. Соответствующее видеообращение размещено 12 августа в Facebook.

Медведев привел в пример ситуацию латвийского порта Вентспилс, который в результате нарастания напряженности между Россией и Латвией стремительно теряет поток транзитных перевозок и доходы от них.

«Исправить ситуацию еще можно, нужно договариваться, идти на компромиссы. Россия построила несколько новых портов на Балтике. Туда уходят миллионы евро. Европа все равно получит российские грузы. Никто не будет проигравшим. Никто, кроме Латвии, которая из этой схемы уже исключена», — заявил латвийский политик в своем обращении.

Отметим, что ранее другой латвийский политик, депутат латвийского сейма Александр Кирштейнс, заявлял, что Россию «надо раздробить на несколько частей» для спокойствия в Европе.

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