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Трамп назвал свою бывшую помощницу жалким человеком

Политика

Омароса Манигол-Ньюман рассказала в своей книге, что президент США однажды съел бумажный документ

Трамп назвал свою бывшую помощницу жалким человеком
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Трампарарамп. Трамп

Трентон, США, 12 августа 2018, 05:32 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп назвал «жалким человеком» свою бывшую помощницу Омаросу Манигол-Ньюман, написавшую мемуары о работе в Белом доме. Об этом сообщает Fox News.

«Жалкий человек. Она жалкий человек», — сказал Трамп на мероприятии для байкеров в штате Нью-Джерси.

Как сообщало ИА REGNUM, Манигол-Ньюман, занимавшая должность помощника президента и директора по коммуникациям в офисе Белого дома по связям с населением, написала книгу о своей работе с Трампом. В одном из эпизодов говорится, что Трамп съел некую записку после встречи со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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