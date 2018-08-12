Трамп назвал свою бывшую помощницу жалким человеком

Трентон, США, , 05:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп назвал «жалким человеком» свою бывшую помощницу Омаросу Манигол-Ньюман, написавшую мемуары о работе в Белом доме. Об этом сообщает Fox News.

«Жалкий человек. Она жалкий человек», — сказал Трамп на мероприятии для байкеров в штате Нью-Джерси.

Как сообщало ИА REGNUM, Манигол-Ньюман, занимавшая должность помощника президента и директора по коммуникациям в офисе Белого дома по связям с населением, написала книгу о своей работе с Трампом. В одном из эпизодов говорится, что Трамп съел некую записку после встречи со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном.

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