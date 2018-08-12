Помощница застала Трампа за поеданием бумаги

Вашингтон, , 02:16 — REGNUM Президент США Дональд Трамп съел некий документ после встречи со своим адвокатом в Белом доме. Об этом говорится в книге бывшей помощницы американского лидера Омаросы Манигол-Ньюман, сообщает издание The Washington Post.

В распоряжении газеты оказались отрывки из книги «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа», которая появится на американских прилавках 14 августа. Манигол-Ньюман ранее заявила, что читатели узнают о дискомфортных вещах и расстраивавших её инцидентах в Белом доме.

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В 2017 году, отмечает экс-помощница, Трамп жевал лист бумаги после беседы со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном. Он положил себе в рот какую-то записку, прожевал её и проглотил. Этот поступок крайне удивил женщину, так как американский президент, по её словам, «страдает боязнью бактерий».

«Это должно было быть что-то очень-очень конфиденциальное», — пишет Манигол-Ньюман.

Издание отмечает, что сотрудники администрации Трампа не подтвердили изложенные в книге сведения. Более того, они посмеялись над эпизодом с поеданием записки и заявили, что такого не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее конгрессмен Хаким Джеффрис назвал Дональда Трампа «тупейшим» в истории президентом. При этом политик сослался на мнение «многих людей».

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