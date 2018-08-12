Иран ждёт из России вторую партию обогащенного урана

Тегеран, , 01:57 — REGNUM Вторая партия обогащенного урана в ближайшее время поступит в Иран из России. Об этом заявил официальный представитель иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камальванди, сообщает издание Fars News.

Он пояснил, что после заключения ядерной сделки в Иране было остановлено производство 20-процентного ядерного топлива. Его излишки — примерно десять партий — отправили на хранение в Россию. Первая партия была возвращена Тегерану в начале 2018 года.

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По словам Камальванди, любую из партий топлива можно использовать в течение года. Таким образом, Иран располагает запасом 20-процентного топлива для исследовательского ядерного реактора, которого хватит на семь-восемь лет.

Тегеран согласился прекратить производство обогащенного урана при условии, что ядерным топливом страну обеспечат другие страны. Однако в случае разрыва соглашения у Ирана не будет препятствий к тому, чтобы самостоятельно производить топливо, обогащенное до 20%, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Иран и шесть международных посредников — Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия — договорились об урегулировании иранской ядерной сделки, приняв Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения. Другие члены «шестерки» подвергли его решение критике и призвали к сохранению договора.

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