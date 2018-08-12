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Шойгу отправил министра обороны Германии «поговорить с дедушками»

Политика

Всем известно, чем заканчиваются попытки говорить с Россией «с позиции силы»

Москва, 12 августа 2018, 01:35 — REGNUM  Министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен, заявившей о необходимости говорить с Россией с позиции силы, стоит вспомнить историю. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Спросите у дедушек: каково это — разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать», — сказал Шойгу.

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Российский министр добавил, что Берлину по меньшей мере двести лет не стоит высказываться по поводу жестких отношений с Москвой. Вместе с тем Россия, как и прежде, готова к любым контактам и равноценному сотрудничеству.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Урсула фон дер Ляйен призвала страны Запада готовиться к диалогу с Москвой с позиции единства и силы. Она заявила, что главная проблема Кремля — необходимость видеть «врага».

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Политическая жизнь Германии
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