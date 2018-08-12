Директор Лаймы Вайкуле назвал «раздутой» реакцию на её слова о Крыме

Москва, , 00:56 — REGNUM История с заявлением певицы Лаймы Вайкуле о нежелании выступать в Крыму чересчур раздута. Так прокомментировал слова артистки её директор Алексей Яковлев, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Я думаю, что это всё перекручено и раздуто. Думаю, это не совсем правильно», — сказал Яковлев.

Он отметил, что каждый воспринимает высказывание Вайкуле «в меру своей испорченности».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее имеющая латвийское гражданство певица Лайма Вайкуле заявила, что не поедет в Крым, какой бы гонорар ей не предлагали. Она пояснила, что «европейцам» посещать полуостров запрещено. Говоря об украинских черных списках, куда регулярно попадают выступающие в Крыму артисты, певица отметила, что они — как дети, которые не понимают реальности и могут натворить что угодно.

Напомним, что Крым вошел в состав РФ в 2014 году после государственного переворота на Украине. В Республике Крым и Севастополе состоялся референдум, на котором в поддержку воссоединения с Россией высказались 96,77% и 95,6% избирателей соответственно.

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