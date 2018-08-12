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Стало известно о состоянии экипажа танкера «Механик Погодин»

Политика

Украинские власти пока не имеют претензий к морякам

Москва, 12 августа 2018, 00:33 — REGNUM  На борту заблокированного в порту украинского Херсона российского танкера «Механик Погодин» имеются продукты, вода и медикаменты. Экипаж — 12 моряков — еще не сходил на берег, сообщила уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова российскому омбудсмену Татьяне Москальковой.

Денисова отметила, что украинские власти пока не имеют претензий к морякам — ни административных, ни уголовных. С российским консулом экипаж судна еще не общался, передает «Пятый канал».

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Ожидается, что 13 августа состоится суд по вопросу ареста танкера.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа стало известно о заходе в порт Херсона российского судна «Механик Погодин». Владеет танкером российская компания, находящаяся под украинскими санкциями. Позже постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин сообщил о возможном аресте судна. Танкер оказался блокирован в украинском порту.

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