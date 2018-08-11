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Певица Лайма Вайкуле объяснила, почему не поедет в Крым

Политика

«Нам (гражданам ЕС) запрещено...»

Певица Лайма Вайкуле объяснила, почему не поедет в Крым
Okras
Лайма Вайкуле

Одесса, Украина, 11 августа 2018, 22:33 — REGNUM  Певица Лайма Вайкуле не планирует выступать на территории Крыма. Об этом, как передает газета «Думская», рассказала сама артистка на пресс-конференции перед концертом в Одессе.

По словам певицы, она не поедет на полуостров, какой бы гонорар ей ни предложили.

«Нам (гражданам ЕС) запрещено…, — заявила Вайкуле. — Я туда (в Крым) не поеду».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. жители Крыма, не поддержавшие государственный переворот в Киеве, провели референдум. 95% жителей полуострова, по итогам голосования, проголосовали за выход из состава Украины.

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