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Haydzayn.am: США позволяют Армении дружить с Ираном

Политика

«Армения, которая была инициатором двустороннего соглашения Евразийского экономического союза с Ираном должна быть осторожной и рассудительной в этом конфликте»

Haydzayn.am: США позволяют Армении дружить с Ираном
Иван Шилов © ИА REGNUM
Армения

Ереван, 11 августа 2018, 22:19 — REGNUM  В результате санкций США экономика Ирана слабеет и это не может не влиять на соседние с Ираном государства, пишет армянское издание haydzayn.am.

«Эти страны могут оказаться в котле американских санкций, если продолжат торговые отношения с Исламской республикой. Армения, которая была инициатором двустороннего соглашения Евразийского экономического союза с Ираном должна быть осторожной и рассудительной в этом конфликте», — пишет издание.

Haydzayn.am публикует также мнение чрезвычайного и полномочного посла Армана Навасардяна, который считает, что США всегда мягко реагировали на отношения Армении с другими странами, например с Россией.

«США с пониманием относятся к нашим взаимоотношениям с Ираном, поскольку Армения, будучи приграничной страной и находясь в блокаде, не может не иметь отношений с Ираном», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях посол Ирана в Ереване обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном его предстоящий визит в Тегеран.

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Внешняя политика Армении
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