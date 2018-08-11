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Эрдоган: Турция перейдет на расчеты в нацвалюте с партнерами

Политика

Турция также готова перейти на аналогичные расчеты в торговле и со странами ЕС

Анкара, 11 августа 2018, 21:35 — REGNUM  Власти Турции планируют перейти на расчеты со своими крупнейшими торговыми партнерами в национальных валютах. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в городе Ризе.

По его словам, Анкара может вести торговлю в национальных валютах с Российской Федерацией, Китаем, Ираном и Украиной.

Эрдоган также добавил, что Турция также готова перейти на аналогичные расчеты в торговле и со странами ЕС, если они тоже захотят избавиться от «оков» доллара.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома США Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтон повышает пошлины на сталь и алюминий из Турции в два раза.

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Политическая жизнь Турции
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