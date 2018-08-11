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Японская делегация прибыла в Крым с культурным визитом

Политика

В состав делегации из Японии вошли известные японские музыканты

Японская делегация прибыла в Крым с культурным визитом
Сякухати

Ялта, Крым, 11 августа 2018, 21:38 — REGNUM  В Крым с культурным визитом прибыла делегация из Японии. Об этом сообщил 11 августа глава делегации и председатель неправительственной патриотической организации «Иссуй-Кай» Мицухиро Кимура.

В состав делегации вошли известные японские музыканты. Один из них исполняет традиционную музыку на бамбуковой флейте сякухати, другой участник делегации — известнейший в Японии исполнитель рок-музыки.

Кимура заметил, что это его десятый визит на полуостров. В эту поездку он отправился, получив приглашение властей города Ялты.

Музыканты планируют дать концерт в Ялте во время празднования Дня города, который состоится 11 августа.

Напомним, что Мицухиро Кимура посещал Крым в ноябре 2017 года для участия в конференции «Крым в современном международном контексте». Тогда Кимура предложил администрации Ялты организовать в городе концерт известных японских музыкантов. Представители администрации города поддержали предложение японского гостя.

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