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Трамп назвал «клоунами» экс-сотрудников ФБР

Политика

«Людям в ФБР был нанесен урон»

Трамп назвал «клоунами» экс-сотрудников ФБР
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 11 августа 2018, 18:59 — REGNUM  Некоторые бывшие сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР), которые нанесли урон репутации ведомства, являются «клоунами и неудачниками». Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

Глава Белого дома задался вопросом, сможет ли ФБР восстановить разрушенную бывшим директором бюро Джеймсом Коми, его экс-заместителем Эндрю Маккейбом и другими бывшими высокопоставленными сотрудниками ведомства «звездную репутацию».

«Людям в ФБР был нанесен урон этими клоунами и неудачниками» — написал глава Белого дома.

Напомним, 18 июня президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter выразил возмущение действиями сотрудников ФБР, организовавших из ведомства утечку информации в «фейковые СМИ».

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