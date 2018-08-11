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Пушков отреагировал на заявление Порошенко об украинском флаге над Ялтой

Политика

Ранее украинский лидер Петр Порошенко назвал Ялту «жемчужиной» Крыма

Пушков отреагировал на заявление Порошенко об украинском флаге над Ялтой
Иван Шилов © ИА REGNUM
Порошенко. Крым

Москва, 11 августа 2018, 17:50 — REGNUM  Президенту Украины Петру Порошенко, рейтинг которого на Украине находится на уровне 8%, осталось лишь «бодро» раздавать обещания. Об этом на странице в соцсети Twitter написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя заявление Порошенко об украинском флаге над Ялтой.

«Эти обещания (Порошенко) ни к чему не обязывают», — написал сенатор.

По его словам, то, что Ялта и Крым никогда не были «жемчужинами украинского государства», известно всем.

Напомним, ранее украинский лидер Петр Порошенко пообещал, что над крымским городом Ялта будет поднят флаг Украины.

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