Суббота, 11 Августа 2018 года
17:12:46 МСК

МИД Казахстана исключил размещение военных баз США на Каспии

Политика

Через территорию Казахстана будет проходить транзит исключительно невоенных грузов из США в Афганистан

МИД Казахстана исключил размещение военных баз США на Каспии
Цитата из х∕ф «Война и мир». Реж. Сергей Бондарчук. 1966. СССР
На пушечный выстрел не подпустим

Астана, 11 августа 2018, 16:48 — REGNUM  Информация о том, что США разместят на Каспии свои военные базы, не соответствует действительности. Об этом заявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов в интервью РИА Новости.

По его словам, через территорию Казахстана будет проходить транзит исключительно невоенных грузов из США в Афганистан.

«Понятно, что для транзита (грузов из США в Афганистан) задействована не только территория Казахстана, но и других стран…, — сказал он. — Естественно, что ни о каких военных базах на Каспии речь не идет».

По его словам, некоторые эксперты и представители СМИ «не совсем владеют фактами о реальном положении ситуации».

Читайте также: В Казахстане призвали совместно решать экологические проблемы Каспия

А также: Лидеры «каспийской пятерки» подпишут Конвенцию о статусе Каспия

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Каспий
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить