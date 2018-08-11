МИД Казахстана исключил размещение военных баз США на Каспии

Астана, , 16:48 — REGNUM Информация о том, что США разместят на Каспии свои военные базы, не соответствует действительности. Об этом заявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов в интервью РИА Новости.

По его словам, через территорию Казахстана будет проходить транзит исключительно невоенных грузов из США в Афганистан.

«Понятно, что для транзита (грузов из США в Афганистан) задействована не только территория Казахстана, но и других стран…, — сказал он. — Естественно, что ни о каких военных базах на Каспии речь не идет».

По его словам, некоторые эксперты и представители СМИ «не совсем владеют фактами о реальном положении ситуации».

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