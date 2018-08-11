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МИД РФ назвал причины санкционной политики США

Политика

С 22 августа США планируют ввести новый пакет санкций против РФ

МИД РФ назвал причины санкционной политики США
Вера Хлебникова. Раненый волк. 1920-е

Белград, 11 августа 2018, 16:29 — REGNUM  Официальный Вашингтон вводит новые ограничтельные меры против Российской Федерации потому, что США теряют ресурсы для дальнейшего развития. Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, находясь в Сербии.

По словам дипломата, у США, возможно, больше нет ресурсов, которые позволяли стране раньше выходить из кризисов.

«(США) нужны (ресурсы) все новые и новые, — отметила Захарова. — (США) нужна реальная экспансия, политическая, финансовая, экономическая, которую мы все и наблюдаем».

Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что Вашингтон вводит санкции не только против РФ, Ирана или Китая, но даже в отношении ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 22 августа США планируют ввести новый пакет санкций против РФ. Новые ограничительные меры США связывают с якобы участием РФ в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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