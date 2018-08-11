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УНН: российское судно не может покинуть порт в Херсоне

Политика

С кораблем в настоящий момент «разбираются»

УНН: российское судно не может покинуть порт в Херсоне
Эжен Буден. Корабли в порту. 1875

Киев, 11 августа 2018, 15:58 — REGNUM  Решения суда о задержании российского судна «Механик Погодин» пока нет: корабль не может покинуть Херсонский торговый порт, передает УНН со ссылкой на источник в СБУ.

Также отмечается, что с кораблем в настоящий момент «разбираются», а команду судна не задерживали.

«То есть приняты меры блокировки активов. На данный момент команда (судна — прим. ред) не задержана. Но пока с судном разбираются. … пока нет санкции судебной по его задержанию», — заявил источник УНН.

Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин написал в Facebook, что российское судно «Механик Погодин», находящееся в Херсонском торговом порту, может быть арестовано.

По о словам, российское судно было «выявлено и задокументировано» сотрудниками СБУ. А само судно принадлежит компании, которая внесена в санкционный список СНБО.

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