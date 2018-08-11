Володин и Радаев встретились с участниками долевого строительства

Саратов, , 14:25 — REGNUM В Саратовской областной универсальной научной библиотеке прошла встреча спикера Государственной думы Вячеслава Володина и губернатора Саратовской области Валерия Радаева с участниками долевого строительства

В своем вступительном слове глава региона отметил, что встреча в таком формате организована с целью провести анализ сделанного и наметить дальнейшие пути работы. Было подчеркнуто, что вопросы завершения строительства проблемных домов еженедельно обсуждаются на рабочей группе с участием депутатов Госдумы, курирующих объекты, представителей правоохранительных органов, строительных и ресурсоснабжающих организаций, участников долевого строительства.

«В соответствии с Вашими рекомендациями рабочая группа сосредоточила внимание на 27 самых сложных объектах. Долгострои условно разделены на две группы: 15 домов, срок возобновления строительства которых не определен, и 12 домов так называемой «группы Абасова», — подчеркнул Валерий Радаев, обращаясь к Вячеславу Володину. .

На сегодняшний день определены степень готовности каждого объекта, наличие правоустанавливающих документов на земельный участок и объект незавершенного строительства, размеры финансовых ресурсов для завершения строительства. На каждый долгострой составлен «социальный паспорт». Документ включает в себя сведения о жилищных условиях гражданина, принадлежности к льготным категориям. Также учтена информация об условиях приобретения квартир, наличии ипотеки, использовании материнского капитала, — отметил глава региона.

По словам губернатора области, всего от действий недобросовестных застройщиков пострадали 3530 семей. В том числе — 91 многодетная семья, 108 одиноких родителей, 466 ветеранов труда, 51 ветеран боевых действий и военной службы, 113 инвалидов, 284 малоимущих семьи, 266 усыновителей и опекунов, 1529 граждан, не имеющих собственного жилья. Материнским капиталом воспользовались 119 семей. Ипотечные кредиты предоставлены 391 дольщику. Стоимость необходимых компенсационных мер для достройки 27 объектов оценивается в 3,4 млрд. рублей.

Глава региона отметил, что для оперативного решения текущих проблем создана постоянно действующая рабочая группа. В ее состав вошли представители регионального минстроя, администрации Саратова, областной Думы, Росреестра, прокуратуры и правоохранительных органов.

«Продолжается работа по домам, срок ввода в эксплуатацию которых определен. В 2018 году запланирован ввод 15 объектов, что позволит восстановить права 897 участников строительства. Уже введены в эксплуатацию 5 домов — это 329 дольщиков. Кроме того возобновлены работы на двух объектах, которые будут завершены в 2019 и 2020 годах, и это ещё 252 человека», — сообщил руководитель области.

Глава региона подчеркнул, что совместными силами ищутся пути решения по привлечению к стройке дополнительных инвесторов. Кроме того внесены правки в региональный закон о защите прав участников долевого строительства. Документ предусматривает поддержку инвесторов, предоставивших дольщикам денежные компенсации или жилые помещения. Застройщики смогут получать в аренду без торгов земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.