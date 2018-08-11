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Экс-президент Чили стала Верховным комиссаром ООН по правам человека

Политика

Кандидатура Мишель Бачелет утверждена на голосовании в Генеральной Ассамблее

Экс-президент Чили стала Верховным комиссаром ООН по правам человека
Michelle Bachelet
Мишель Бачелет

Нью-Йорк, США, 11 августа 2018, 14:46 — REGNUM  10 августа Генеральная ассамблея ООН утвердила кандидатуру экс-президента Чили Мишель Бачелет на должность Верховного комиссара по правам человека, сообщает Prensa Latina.

«Большая честь сообщить, что с сентября начинаю новый этап в качестве Верховного комиссара по правам человека ООН. Благодарю за оказанное доверие Генерального секретаря Антониу Гутерреша и Генеральную ассамблею в выполнении этой новой важной роли», — написала Бачелет в Twitter.

Бачелет сменила на этом посту Зейда Раада аль-Хусейна, не ставшего баллотироваться на второй срок.

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