Экс-президенту брат подарил картину Айвазовского: СК выясняет кто её украл

Ереван, , 13:55 — REGNUM Следственный комитет Армении пытается выяснить при каких обстоятельствах экс-президенту Армении Сержу Саргсяну была подарена краденная картина Ивана (Ованесса) Айвазовского «Корабль в море». Примечательно, что картина Саргсяну была подарена родным братом Левоном Саргсяном.

Как говорится в сообщении СК Армении, управление по расследованию особо важных коррупционных преступлений, преступлений против собственности и киберпреступлений работает над выявлением обстоятельств приобретения картины Ивана Айвазовского «Корабль в море».

«По предварительным сведениям, на официальной странице благотворительного фонда «Пюник» была опубликована информация о том, что данная картина подарена фондом третьему президенту Армении, после чего в прессе начали появляться сообщения о том, что картина была краденой», — сказано в сообщении.

В нём также говорится, что в процессе предварительной подготовки материалов дела были получены сведения о том, что 13-го января 2011 из квартиры директора корпорации «Российское золото» было украдено множество полотен, в том числе, дорогостоящая картина мариниста Айвазовского «Корабль в море».

Уточняется, что так как материалы попадают под характеристики пункта 1-го части 3-й статьи 216-й (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем в особо крупных размерах) УК Армении, было возбуждено уголовное дело.

«Проводится предварительное следствие и другие необходимые следственные и процессуальные мероприятия, чтобы найти источник приобретения холста и выявить все обстоятельства дела».

Армянская пресса в связи с этим напоминает, соучредителем и директором благотворительного фонда «Пюник» является брат Сержа Саргсяна Левон Саргсян, а в сообщении по поводу дарения картины фонд также сообщал, что подаренную картину Серж Саргсян передал в Национальный исторический музей Армении. Позже выяснилось, что ни в историческом музее, ни в Национальной картинной галереи картины «Корабль в море» нет.

Брат третьего президента Армении Сержа Саргсяна Левон Саргсян вместе с дочерью находятся в розыске по делу о незаконном обогащении. Они, также как и сын Левона Саргсяна, обвиняются в присвоении $6,8 млн.