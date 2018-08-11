МИД Ирана исключил возможность переговоров с США

Тегеран, , 12:59 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф исключил возможность встречи между представителями Тегерана и Вашингтона после восстановления санкций США против Ирана. Об этом пишет Le Figaro.

Отвечая 11 августа на вопрос агентства Tasnim о возможной встрече с госсекретарем США Майком Помпео или переговорах во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, министр ответил: «Нет, встречи не будет».

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 августа вступили в силу санкции США против Тегерана. Это случилось после того, как США вышли из достигнутой в 2015 году ядерной сделки с Ираном, которая предполагала отмену санкций взамен на сворачивание тегеранской ядерной программы.

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