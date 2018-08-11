Германия создаст собственное агентство кибербезопасности

Берлин, , 12:25 — REGNUM Правительство Германии намерено создать собственное агентство кибербезопасности, передает телеканал N-TV 11 августа.

Согласно заявлению правительства, решение о создании «агентства по инновациям в кибербезопасности» будет принято на следующей неделе. Новое агентство создается для того, чтобы органы безопасности и бундесвер располагали лидерством в области технологических инноваций для разведки киберугроз и могли закупать киберпродукты для анализа и виртуального возмездия не только на свободном рынке. В своей инициативе правительство ориентируется на опыт Израиля и США.

Как сообщало ИА REGNUM, в недавнем отчете за 2017 год немецкое ведомство по защите Конституции обозначило кибератаки и кибершпионаж как одну из главных угроз для страны, а основными соперниками назвала Россию, Китай и Иран.

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