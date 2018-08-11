Суббота, 11 Августа 2018 года
12:41:20 МСК

Германия создаст собственное агентство кибербезопасности

Политика

Правительство Германии ориентируется на опыт США и Израиля

Германия создаст собственное агентство кибербезопасности
West Point — The U.S. Military Academy
На страже кибербезопасности

Берлин, 11 августа 2018, 12:25 — REGNUM  Правительство Германии намерено создать собственное агентство кибербезопасности, передает телеканал N-TV 11 августа.

Согласно заявлению правительства, решение о создании «агентства по инновациям в кибербезопасности» будет принято на следующей неделе. Новое агентство создается для того, чтобы органы безопасности и бундесвер располагали лидерством в области технологических инноваций для разведки киберугроз и могли закупать киберпродукты для анализа и виртуального возмездия не только на свободном рынке. В своей инициативе правительство ориентируется на опыт Израиля и США.

Как сообщало ИА REGNUM, в недавнем отчете за 2017 год немецкое ведомство по защите Конституции обозначило кибератаки и кибершпионаж как одну из главных угроз для страны, а основными соперниками назвала Россию, Китай и Иран.

Читайте также: Доклад МВД Германии: Россия — основной противник немецкой контрразведки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Германии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить