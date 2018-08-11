El País: Санчес и Меркель попробуют создать фронт против ксенофобии

Мадрид, , 12:01 — REGNUM В национальном парке Доньяна на южном побережье Испании — главных воротах нелегальной миграции в Европу — испанский премьер-министр Педро Санчес и канцлер Германии Ангела Меркель будут искать сегодня, 11 августа, общий ответ на вызов ренационализации политики, которая подрывает основы европейского проекта, пишет газета El País.

Испания и Германия намерены взять на себя инициативу на посвященном миграции саммите, который созывает 20 сентября в Зальцбурге австрийский канцлер Себастьян Курц. Совершенно «случайно» встреча Санчеса и Меркель совпадает с вступлением в силу соглашения, по которому Мадрид обязуется в течение 48 часов забирать из Германии мигрантов, уже запросивших убежища в Испании.

Националистический кризис, кошмар для Меркель, кажется, преодолен, но отражающие популярность в Баварии правой партии «Альтернатива для Германии» опросы говорят, что он может повториться в любое время. «Открыто ксенобофская позиция» правительства Италии усилила Вышеградскую группу. Кроме того, председательство в Евросоюзе принадлежит правой Австрии.

Меркель и Санчес попытаются донести на саммите совместную с Францией и Португалией позицию: эти страны не хотят, чтоб каждый член ЕС шел своим путем в борьбе с миграцией, как это уже происходит. Министр иностранных дел Германии Хайкко Маас призывал коллег разделить обязанности по приему прибывающих по морю мигрантов среди членов ЕС. Мы не может оставить страны прибытия, Испанию и Италию, в беде, говорил он. Но те, кто не хотят принимать беженцев, «должны взять на себя большую ответственность в других областях».

До сих пор все предложения потерпели неудачу: от принудительного распределения квот на беженцев (против которых жестко выступили Польша и Венгрия) до «посадочных платформ» для беженцев за пределами ЕС — они требуют соглашений со странами происхождения и транзита. Педро Санчес рассчитывает с помощью немецкого канцлера раскрутить Еврокомиссию на дополнительную финансовую помощь Марокко, помимо уже обещанных €55 млн.

Правительство Испании передало в Брюссель список потребностей Марокко, который необходим этой африканской стране для улучшения пограничного контроля (судна, вертолеты, системы ночного видения и т.д.) и надеется, что этот вопрос можно решить до конца года. Но счет, как утверждают источники, выставлен на €130 млн.

В дополнение к миграции стороны обсудят предложение о продвижении Экономического и валютного союза, обеспечив бюджет для зоны евро; будет подчеркнута необходимость усиления обороны Европы, особенно с ненадежным союзником в Белом доме. Меркель и Санчес также обсудят переговоры по Брекситу, которые выходят на финишную прямую без перспектив соглашения.

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