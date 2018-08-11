Новгородские власти: Коровников «беззаветно служил интересам страны»

Великий Новгород, , 11:23 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин и председатель Новгородской областной думы Елена Писарева выразили искренние соболезнования родным и близким депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Александра Коровникова, который скончался 10 августа на 64-м году жизни.

«Александр Венидиктович как депутат российского парламента и сенатор внес значительный вклад в развитие Новгородской области. Большую роль он сыграл и в укрепление парламентаризма в нашей стране, в разные периоды возглавляя комитеты Совета Федерации по социальной политике и здравоохранению, по регламенту и организации парламентской деятельности. Александр Венидиктович своим беззаветным служением интересам нашей страны и Новгородской области заслужил уважение коллег и признательность жителей региона», — говорится в словах соболезнования.

Кончина Коровникова потрясла бывшего губернатора Новгородской области, члена Совета Федерации РФ Сергея Митина.

«Потрясен печальной новостью о смерти Александра Коровникова. Трудно её принять. Разделяю боль утраты…», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Партия «Единая Россия», членом фракции которой являлся Александр Коровников, сегодня, 11 августа, выразила соболезнования в связи со смертью депутата.

«Как политик Александр Венедиктович изначально был прекрасным специалистом в области социальной защиты населения, ветеранов войны и труда, воинов-интернационалистов, инвалидов. Благодаря его инициативам был принят пакет социальных законов, которые позволили помочь социально незащищенным слоям населения и удержать армию от распада в 90-е годы, помочь пенсионерам и военным. Он являлся автором закона о статусе Героев Советского Союза и Героя России и кавалеров Орденов Славы. В период своей работы как сенатора от Новгородской области Александр Венедиктович занимался сохранением воинской истории региона, являлся членом попечительского совета Музея воинской славы», — говорится в сообщении на сайте «Единой России».

Напомним, Александр Коровников был народным депутатом СССР (1989−1991), депутатом Верховного совета РСФСР (1990−1993). С 2000 по 2007 годы работал в аппарате Счётной палаты РФ, а в 2007 году был делегирован экс-губернатором Новгородской области Сергеем Митиным в Совет Федерации, в 2012 году, после избрания Митина главой региона на второй срок, Коровников сохранил место в Совете Федерации от исполнительной власти Новгородской области. В 2016 году Александр Коровников был избран депутатом Госдумы от «Единой России» по Новгородскому одномандатному избирательному округу №134, являлся членом думского комитета по обороне. Награжден 30 медалями СССР и РФ, в том числе «За отличие в воинской службе» и «За воинскую доблесть».

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