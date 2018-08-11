Неверов: Коровников посвятил свою жизнь вопросам безопасности

Москва, , 11:08 — REGNUM Депутаты Госдумы выражают свои соболезнования родным и близким Александра Коровникова, передает корреспондент ИА REGNUM 11 августа.

«Он был патриотом, который посвятил свою жизнь вопросам безопасности страны, защиты прав граждан», — отметил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Служба Коровникова в Министерстве внутренних дел отмечена высокими ведомственными и государственными наградами, он избирался депутатом Верховного совета, работал в Счетной палате. В Государственной думе представлял жителей Новгородской области.

Депутат Госдумы Александр Коровников от «Единой России» скончался на 64-м году жизни.

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