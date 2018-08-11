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У портала «Спутник – Армения» не хватает своих аргументов?

Политика

Реплика

У портала «Спутник – Армения» не хватает своих аргументов?
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Москва, 11 августа 2018, 10:45 — REGNUM  На днях мы обнаружили, что на страницах портала «Спутник — Армения» в публикации Рубена Гюльмисаряна «Паранойя от мнимых притязаний Армении: как Турция забыла заклинания по Карабаху» были использованы идеи и аргументация статьи, ранее вышедшей в нашем издании — «Почему Эрдоган не принимает сигналы Пашиняна». При этом господин Гюльмисарян по какой-то причине не указал, что впервые данные тезисы прозвучали на страницах портала ИА REGNUM.

Отметим, что в нашем материале утверждалось следующее: «Турция на армянском направлении будет более тесно сотрудничать с Москвой, а Баку будет уклоняться от широкомасштабной эскалации на линии соприкосновения войск в Нагорном Карабахе. Диалог Турция — Россия будет развиваться по линии исключения каких-либо «сюрпризов» друг для друга, а перспективы развития отношений Турции с Арменией будут оставаться на очень далекой геополитической периферии именно потому, что объективно Анкара и даже Баку заинтересованы в сохранении политического и военного присутствия Москвы в Армении».

Кстати, этот материал со ссылкой на ИА REGNUM был перепечатан на известном армянском информационном портале Еркрамас. Вот ссылка.

На наш взгляд, добросовестная полемика предполагает указание авторства тех идей или аргументов, с которыми в последующем полемизирует или которые развивает автор новой публикации. В этой связи редакция ИА REGNUM обратилась с запросом к коллегам из портала «Спутник — Армения» с просьбой разъяснить ситуацию. К сожалению, ответа пока не последовало.

regnum author Восточная редакция ИА REGNUM
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