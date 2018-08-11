Момент истины для Эрдогана

Станислав Тарасов, , 10:35 — REGNUM

После того, как президент США Дональд Трамп анонсировал введение новых 20% пошлин на турецкие алюминий и 50% на сталь, заявив, что «турецкая лира быстро скользит вниз против нашего очень сильного доллара», стало очевидно: надежды Турции на открытые или закулисные договоренности с Вашингтоном провалились. Напомним, что еще совсем недавно в Сингапуре состоялась встреча государственного секретаря США Майкла Помпео с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу. После нее госдепартамент заявил о «готовности продолжить попытки урегулировать проблемы в двухсторонних отношениях», а Чавушоглу назвал эту встречу «конструктивной», обозначив «стремление двух сторон принять меры для урегулирования разногласий».

Затем Вашингтон посетила официальная делегация турок, наделенная, как сообщал телеканал CNN Turk, «самыми широкими полномочиями», вплоть до обсуждения проблем, «возникших во взаимоотношениях между двумя членами НАТО — Турцией и США». При этом порядок выставленных вопросов определялся следующим образом: судебный процесс в Измире над американским пастором Эндрю Брансоном, разногласия по Сирии и торговый спор. Анкара хотела бы «обменять» Брансона на проживающего в Соединенных Штатах богослова Гюлена, которого обвиняют в подготовке попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. Американцы предложили свой вариант: они добились освобождения в Израиле гражданки Турции Эбру Озкан, арестованной по подозрению в поддержке движения ХАМАС, которой симпатизирует президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, и считают свою миссию на этом направлении выполненной.

Что касается разногласий по Сирии, то тут ситуация значительно сложнее. Как сообщает турецкое издание Yeni Çağ, на состоявшемся в июле саммите НАТО Анкаре было предложено обозначить в качестве «угроз» для себя и союзников по альянсу Россию и Иран, а не военные подразделения сирийских курдов, которые Турция считает террористическими. То есть турецкую сторону хотели заставить радикальным образом изменить свою политику в регионе. Хотя по итогам переговоров в Вашингтоне представители делегации из Анкары заявили, что «достигли предварительных договоренностей по некоторым вопросам», стало очевидно, что эта миссия оказалась провальной. После чего последовало заявление Трампа о пересмотре возможности беспошлинного доступа турецких товаров на американский рынок.

Анкара вводит ответные пошлины на американскую продукцию, но этот шаг, как подсчитали турецкие эксперты, отразиться на экспорте страны объемом 1,7 миллиарда долларов. Более того, стала резко обваливаться лира. В этой связи Эрдоган заявил, что против Турции «развязана экономическая война», и подчеркнул, что намерен более активно «развивать экономическое сотрудничество от Ирана до России, Китая и некоторых европейских стран». Состоялся также его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого, конечно, обсуждалась сложившаяся ситуация.

Теперь о главных выводах, которые носят пока промежуточный характер. Первый. Вашингтон в отношении Анкары резко завысил уровень требований, лишая ее возможности дипломатическими средствами искать компромиссных решений. «Если Турцию пытаются заставить пойти на уступки, ущемляя при этом суверенитет страны, ситуация изменится. Турция не сделает шаг назад», — говорит Эрдоган. Второй. Пожалуй, впервые после кипрского кризиса 1975 года американцы применили жесткие санкционные меры против одного из важнейших своих союзников по НАТО, которые потенциально могут привести к осложнению внутриполитической ситуации в этой стране. Третье. Турция впервые же оказалась и перед реальным выбором, куда ей двигаться дальше — на Запад или на Восток, оставаться ли в НАТО и хранить мечту об интеграции в ЕС. Но пока неопределенные проблемы с обеспечением военной безопасности в регионе удерживают Анкару от полного разрыва с Вашингтоном. Четвертый. В своей ближневосточной политике Турция фактически не имеет западных союзников и вынуждена опираться на альянс с Россией и Ираном, а также Пекином. По всем признакам, договоренности между этими странами будут иметь транзакционный характер, то есть предполагать встречные уступками по разным вопросам.

По оценке экспертов, санкционный кризис должен выявить несколько новых важных тенденций как во взаимоотношениях между США и Турцией, так и в их политике не только на Ближнем Востоке, но и в Закавказье. Наступает определенный критический момент, когда многим приходится принимать важнейшие решения. Намеки из Москвы и Тегерана, что они не бросят Анкару в беде, звучат более чем красноречиво.