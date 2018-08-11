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Эрдоган: Политика США вынудит Турцию искать новых союзников

Политика

Вашингтону лучше остановиться пока не поздно

Эрдоган: Политика США вынудит Турцию искать новых союзников
Иван Шилов © ИА REGNUM
Реджеп Эрдоган

Анкара, 11 августа 2018, 09:49 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что односторонние действия Вашингтона в отношении Анкары должны прекратиться, в противном случае Турция будет искать себе новых союзников. Об этом Эрдоган написал в своей статье для газеты The New York Times.

«В то время, пока в мире скрывается зло, односторонние действия в адрес Турции со стороны нашего долговременного американского союзника лишь подорвут интересы и безопасность США», — пишет Эрдоган.

Он также подчеркнул, что Вашингтону, пока ещё не поздно, следует отказаться от ошибочного представления о том, что американо-турецкие отношения могут быть ассиметричными, и примириться с тем фактом, что Турция всегда может найти альтернативу США.

Эрдоган прямо заявил, что в том случае, если тенденция Вашингтона к односторонности и неуважению не будет повернута вспять, то Анкара будет вынуждена искать новых друзей и союзников.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что в два раза повышает пошлины на сталь и алюминий из Турции.

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Турция и США
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