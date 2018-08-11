Правозащитники из ООН недовольны отказом Аргентины от легализации абортов

Женева, Швейцария, , 08:37 — REGNUM Группа экспертов ООН по правам человека, базирующаяся в Женеве, 10 августа назвала отказ Сената Аргентины легализовать аборты «упущенной возможностью» для продвижения прав женщин. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

«Голосование Сената стало провальным не только для женщин Аргентины, но и для всего региона, для которого в целом свойственные крайне ограничительные законы, касающиеся прекращения беременности», — говорится в их заявлении.

«Право женщины или девочки принимать собственные решения о своей беременности является основой фундаментального права на равенство, неприкосновенность частной жизни и физическую и психическую неприкосновенность, а также является предварительным условием для осуществления других прав», — подчеркивают эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа 38 сенаторов проголосовали против легализации абортов, 31 — за. После этого власти пообещали вновь рассмотреть этот вопрос при реформировании уголовного законодательства.

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