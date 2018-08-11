МИД Венесуэлы осудил ЕС за отказ признать факт покушения на Мадуро

Каракас, , 08:16 — REGNUM Власти Венесуэлы осуждают Европейский союз за то, что он отказался признать реальность покушения на президента Боливарианской республики Николаса Мадуро. Об этом накануне, 10 августа, заявило министерство иностранных дел Венесуэлы.

По мнению МИД Венесуэлы, Европейский союз находиться в ловушке своей иррациональной и колониальной риторики и это не позволяет евробюрократам признавать террористический акт, целью которого было все высшее политическое руководство Венесуэлы.

Напомним, ранее власти Евросоюза призвали Каракас провести максимально прозрачное расследование факта нападения с применением беспилотных летательных аппаратов во время парада 4 августа, в котором принимал участие президент Мадуров. При этом Евросоюз также потребовал от властей Венесуэлы полномочия оппозиционного парламента — Национальной ассамблеи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неизвестные пытались с помощью БПЛА, начинённых взрывчаткой, атаковать правительственную трибуну во время парада в Каракасе, на которой находился президент Мадуро, а также руководители органов государственной власти Венесуэлы, военное руководство республики и члены дипломатического корпуса. Атака была неудачной, однако ранения получили семеро гвардейцев.

Власти Венесуэлы обвинили в организации покушения оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.