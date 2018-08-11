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Полиция берёт предвыборные нарушения в Екатеринбурге под особый контроль

Политика

Особо контролировать ситуацию пообещал зам. главы городского управления МВД

Полиция берёт предвыборные нарушения в Екатеринбурге под особый контроль
Уильям Хогарт. Встреча с избирателями. 1754

Екатеринбург, 11 августа 2018, 07:22 — REGNUM  В Екатеринбурге полиция возьмёт под особый контроль случаи нарушений законодательства на выборах депутатов городской думы. Об этом на совещании в мэрии заявил зам. главы городского УМВД Андрей Швыдченко.

На случаи нарушения предвыборного законодательства в ходе совещания внимание собравшихся обратил сити-менеджер Александр Якоб. Он подчеркнул недопустимость нарушений на выборах, в том числе и незаконной агитации.

Напомним, выборы пройдут 9 сентября. Ранее ряд кандидатов жаловались на факты незаконной агитации. Так, один из них заявил о том, что некие лица изготовили листовки с информацией о нём и наклеивают их в неположенных местах.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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