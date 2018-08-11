Трамп заявил о грядущей встрече с главой Apple

Вашингтон, , 05:07 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил о грядущем ужине с главой Apple Тимом Куком в своем Twitter.

«Собираюсь сегодня отужинать с Тимом Куком из Apple. Он вкладывает много долларов в США», — заявил он.

Трамп заявил об этом после телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном и посетовал, что в этот день у него выдалось слишком много переговоров и много телефонных звонков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в своем Twitter похвалил американского рэпера Канье Веста за сказанную им правду о снижении безработицы среди чернокожих граждан США.

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