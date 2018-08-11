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В офисе Московской еврейской общины нашли антисемитскую литературу

Политика

Адвокат считает, что ее подбросили

Москва, 11 августа 2018, 04:37 — REGNUM  Сотрудники полиции в ходе обысков, проводившихся в офисе Московской еврейской религиозной общины, нашли националистическую и антисемитскую литературу, сообщил адвокат в комментарии РБК.

Обыски проходили по причине поступившего в правоохранительные органы заявления в отношении Александра Каргина, лидера еврейского движения «Шахар» и члена израильской партии «Ликуд». Каргина подозревают в возбуждении ненависти или вражды к группам лиц, объединенным по национальному и религиозному признаку.

Адвокат сообщил, что обнаруженная литература не принадлежала Каргину, ее якобы подбросили сотрудники правоохранительных органов в ходе обыска. Как отмечает издание, в пресс-службе столичного ГУ МВД заявили, что не располагают информацией об обысках.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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