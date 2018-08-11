Число пострадавших в ходе протестов в Румынии увеличилось до 440

Бухарест, 11 августа 2018, 03:04 — REGNUM Число пострадавших во время антиправительственных митингов в Бухаресте увеличилось до 440 человек, сообщает Agerpres.
Сообщается, что в числе пострадавших значатся 24 жандарма. Также сообщается, что 65 пострадавших были госпитализированы.
Ранее, 10 августа, в Бухаресте начались антиправительственные митинги, которые привели к столкновению демонстрантов и жандармами.
Митингующие пытались прорваться в здание правительства, бросали в представителей правоохранительных органов камни и бутылки, жандармы против манифестантов применяли слезоточивый газ и водометы.
Эта акция стала одной из крупнейших в Румынии за последние месяцы. Прибывшие в Румынию представители диаспор и поддержавшие их жители страны требуют роспуска парламента, где большее количество мест занимает правящая Социал-демократическая партия.
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