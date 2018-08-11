Суббота, 11 Августа 2018 года
03:20:15 МСК

Число пострадавших в ходе протестов в Румынии увеличилось до 440

Политика

Из них пострадали 24 жандарма

Бухарест, 11 августа 2018, 03:04 — REGNUM  Число пострадавших во время антиправительственных митингов в Бухаресте увеличилось до 440 человек, сообщает Agerpres.

Сообщается, что в числе пострадавших значатся 24 жандарма. Также сообщается, что 65 пострадавших были госпитализированы.

Ранее, 10 августа, в Бухаресте начались антиправительственные митинги, которые привели к столкновению демонстрантов и жандармами.

Митингующие пытались прорваться в здание правительства, бросали в представителей правоохранительных органов камни и бутылки, жандармы против манифестантов применяли слезоточивый газ и водометы.

Эта акция стала одной из крупнейших в Румынии за последние месяцы. Прибывшие в Румынию представители диаспор и поддержавшие их жители страны требуют роспуска парламента, где большее количество мест занимает правящая Социал-демократическая партия.

Читайте ранее в этом сюжете: Протестующие в Румынии пошли на штурм правительства: около 100 раненых

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кризис в Румынии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить