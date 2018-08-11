Американские СМИ подозревают Иран в испытании баллистических ракет

Вашингтон, , 02:59 — REGNUM Впервые в 2018 году Иран провел испытания баллистической ракеты, сообщает Fox News со ссылкой на источники во властных кругах США.

Издание сообщает, что Иран провел испытание баллистической ракеты малой дальности Фатех-110 в ходе масштабных военно-морских учений Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР). Отмечается, что запуск ракеты был зафиксирован американскими спутниками-шпионами.

Собеседники издания сообщают, что в ходе испытаний противокорабельная ракета Фатех-110 пролетела около 160 километров над Ормузским проливом в направлении полигона в иранской пустыне.

Напомним, с приходом к власти в США Дональда Трампа Тегерану больше не приходится рассчитывать на «дружбу» с Вашингтоном, поскольку новое американское руководство демонстрирует агрессивную нелояльность к иранскому государству.

Так, Вашингтон отказался от былых договоренностей по так называемой ядерной сделке с Ираном — якобы для сдерживания ядерной программы этой ближневосточной страны.

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