В США обвиняют Северную Корею в саботировании ядерного разоружения

Вашингтон, , 02:45 — REGNUM Все предложения Вашингтона по ядерному разоружению были отвергнуты Пхеньяном, передает CNN.

По данным дипломатических источников, Вашингтон и сейчас продолжает предлагать Пхеньяну шаги по денуклеаризации. Но они не встретили одобрения у Северной Кореи, где их назвали «бандитскими».

Напомним, после того как северокорейский лидер Ким Чен Ын анонсировал планы Пхеньяна по сворачиванию ядерной программы, состоялась историческая встреча — саммит высочайшего уровня между КНДР и США.

По итогам встречи лидеров двух стран был подписан документ, предполагающий постепенный отказ Пхеньяна от ядерной программы. 10 августа в МИД Северной Кореи заявил, что США пытаются сочинить предлог для усиления санкций против КНДР.

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