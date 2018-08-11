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В США обвиняют Северную Корею в саботировании ядерного разоружения

Политика

Пхеньян не устраивают предлагаемые Вашингтоном шаги по денуклеаризации

Вашингтон, 11 августа 2018, 02:45 — REGNUM  Все предложения Вашингтона по ядерному разоружению были отвергнуты Пхеньяном, передает CNN.

По данным дипломатических источников, Вашингтон и сейчас продолжает предлагать Пхеньяну шаги по денуклеаризации. Но они не встретили одобрения у Северной Кореи, где их назвали «бандитскими».

Напомним, после того как северокорейский лидер Ким Чен Ын анонсировал планы Пхеньяна по сворачиванию ядерной программы, состоялась историческая встреча — саммит высочайшего уровня между КНДР и США.

По итогам встречи лидеров двух стран был подписан документ, предполагающий постепенный отказ Пхеньяна от ядерной программы. 10 августа в МИД Северной Кореи заявил, что США пытаются сочинить предлог для усиления санкций против КНДР.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД КНДР: Санкции США повлияют на денуклеаризацию Корейского полуострова

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